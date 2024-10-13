الأحد 13 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

الخارجية السعودية: ندين قرار إسرائيل بمصادرة الأرض المقام عليها مقر أونروا في القدس

الأونروا، فيتو
الأونروا، فيتو

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا ) في القدس المحتلة، وتحويله إلى بؤرة استيطانية.

كما أكدت رفض المملكة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين والقرارات الدولية بلا رادع، واستهدافاتها السياسية والعسكرية الممنهجة لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية، وتعريضها المستمر لحياة العاملين فيها للخطر، معربةً عن دعم المملكة للأونروا في مهمتها الإنسانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين.

 

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