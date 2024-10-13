أيمن الرمادي: سيراميكا الأقرب لشراء أحمد قندوسي من الأهلي

أكد أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أن ناديه هو الأقرب لشراء عقد الجزائري أحمد قندوسي، نجم الفريق المعار من الأهلي لنهاية الموسم.

وأعلن: الأهلي عرض لاعبه الجزائري للبيع، على خلفية تصريحات تليفزيونية قال خلالها إن هناك محاولات تمت لفرض وكيل بعينه في مفاوضات زين الدين بلعيد لاعب منتخب الجزائر، مع النادي الأحمر".

تصريحات أيمن الرمادي عن أحمد قندوسي

وقال أيمن الرمادي عبر برنامج "الكورة مع فايق" بقناة mbc masr 2: إن الأهلي كان عادلا في الأزمة الخاصة بتصريحات قندوسي، وتم غلق هذه الصفحة تماما للتركيز في مباراة السوبر المصري.

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري يوم 20 أكتوبر الجاري بالإمارات.

وأشار الرمادي إلى أن فريقه يرغب في شراء عقد قندوسي، موضحا أنه سيشرك اللاعب في منافسات كأس السوبر المصري بشكل طبيعي.

وأكد أن مواجهة الأهلي دائما صعبة، وأن هناك عدة صفقات جديدة في فريقه، تحتاج للمزيد من الوقت للانسجام.

وأتم: "هدفنا أن نقدم مستويات طيبة في مباراة الأهلي بنصف نهائي السوبر، أن نتأهل للنهائي ونفوز باللقب".