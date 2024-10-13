تفاصيل جديدة في صفقة الزمالك المنتظرة وفشل ضم محمود ممدوح

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مجلس إدارة نادي الزمالك يرغب في التعاقد مع مهاجم أجنبي صريح بنفس الشكل الفني والبدني للجابوني بوبيندزا.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "جوزيه جوميز مدرب الزمالك رفض بشدة التعاقد مع مهاجم صريح خلال الميركاتو الحالي، وأن طلبه الأول التعاقد مع جناح أيسر".

وواصل: "حسين لبيب رئيس نادي الزمالك تدخل لإنهاء هذا الملف وقرر تنفيذ رغبة المدير الفني بالتعاقد مع جناح أيسر أجنبي، باعتباره هو المسئول الأول عن الفريق".

وأتم: "خلال الأيام المقبلة الزمالك سينهي صفقة اللاعب الأجنبي، بعد عرض بعض اللاعبين من المدرب وفريق "الاسكاوتينج" قبل غلق موعد القيد يوم ٢٥ أكتوبر المقبل".

كواليس فشل مفاوضات الزمالك مع محمود ممدوح

وكشف خالد الغندور، عن كواليس مفاوضات مجلس إدارة نادي الزمالك مع نظيره حرس الحدود للحصول على خدمات محمود ممدوح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "إدارة نادي الزمالك كانت ترغب بشدة في التعاقد مع محمود ممدوح لاعب الحدود خلال الميركاتو الصيفي الحالي ولكن ناديه تمسك بشدة باللاعب وبعدم رحيله خلال الفترة الحالية