ننشر أسماء مصابي حادث تصادم سيارتين بصحراوي المنيا
حصلت "فيتو" على أسماء مصابي حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة ميكروباص 8 ركاب بالطريق الصحراوي الشرقي القديم المار على نطاق محافظة المنيا، الذي أسفر عن 9 مصابين.
أسماء مصابي حادث تصادم سيارتين بصحراوي المنيا
وضمت قائمة المصابين كل من محمد عبد الفتاح يحي، 55 سنة، مدرس مساعد بكلية الطب، جامعة المنيا، مقيم سمالوط، رضا سمير سعد، 43 سنة، روماني فتحي خليل، 38 سنة، مقيم بطنطا، صديق حبيب عبد الملاك، 55 سنة، وابنه مينا، 23 سنة، حبيب توفيق حبيب، 33 سنة، مقيمين بسمالوط، نتعي يوسف سعيد، 33 سنة، مقيم طنطا، وفاء مريد بخيت، 35 سنة، مقيمة سمالوط، وشخص مجهول الهوية.
الأجهزة الأمنية في المنيا
وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص 8 راكب بالطريق الصحراوي الشرقي القديم وتحديدا أمام مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.
إصابة 9 أشخاص في المنيا
على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية بالمنيا الي موقع البلاغ وتبين إصابة 9 أشخاص تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم واشتباه مابعد الارتجاج.
تم نقل المصابين لمستشفي المنيا العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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