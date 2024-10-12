إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بصحراوي المنيا

أصيب 9 أشخاص، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، بطريق الصحراوي الشرقي القديم، المار على نطاق محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بصحراوي المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص 8 ركاب بالطريق الصحراوي الشرقي القديم وتحديدا أمام مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

مركز سمالوط شمال محافظة المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية بالمنيا الي موقع البلاغ وتبين إصابة 9 أشخاص تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم واشتباه مابعد الارتجاج.

مستشفى المنيا العام

تم نقل المصابين لمستشفي المنيا العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.