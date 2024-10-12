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مخدرات وأسلحة بيضاء ضمن القائمة، تحرير 64 محضر ضبط جمركي بمطار القاهرة (صور)

المضبوطات بحوزة الجمارك،
المضبوطات بحوزة الجمارك، فيتو

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، من تحرير ٦٤ محضر ضبط جمركي خلال شهر سبتمبر الماضي ضد ركاب أجانب ومصريين. 

الحشيش والماريجوانا علي رأس القائمة، تحرير ٦٤ محضر ضبط جمركي بمطار القاهرة  

 

وكانت المضبوطات عبارة عن مخدرات بأنواعها (حشيش، وعبوات متنوعة تحتوي علي مخدر الماريجوانا، شرائط وادوية بها اقراص وكبسولات لعقاقير مدرجة في جداول المخدرات، وعقار سولبادين المدرج بجداول المخدرات ايضا)، اسلحة بيضاء متنوعة ( خناجر ومطاوي ) صواعق، روادع، كما جاءت المضبوطات عبارة عن بضائع بمختلف انواعها ( تليفونات، ساعات يد ذكية وعادية، مستلزمات  وقساطر واجهزة  طبية ومستلزمات طب الاسنان، مستحضرات تجميل، قطع غيار متنوعة، مستلزمات التليفون المحمول وال play station، خصلات شعر مستعار، ادوية تخسيس واخري باهظة الثمن، مستلزمات شيش الكترونية، مشغولات ذهبية والماس وعملة اجنبية.


يذكر أنه تم تحرير ١٢٦ محضر ضبط جمركي في شهري يوليو وأغسطس الماضيين ليصل اجمالي المحاضر التي تم تحريرها بواسطة رجال الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي بقيادة الدكتور ماجد موسى الي ١٩٠ محضر ضبط خلال اشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر الماضية.

تأتي تلك الإنجازات في ظل تنفيذ القوانين بأسلوب وأداء وتعامل راقي مع الركاب مواطنين وأجانب رغم تنوع وتطور طرق الاخفاء والتحايل بواسطة الركاب محاولي التهريب ومخالفي القوانين.

أيضا تم ذلك بمجهود كبير ومتميز لكافة الادارات بالإدارة المركزية سواء القائمين على التفتيش بالتعاون والتناغم مع إدارات الفحص بالأشعة  برئاسة الدكتور سعد سالم رئيس الادارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام وادارة الامن الجمركي والإدارات الصباحية وابرزهم الشئون القانونية والفنية والمالية وادارات الوديعة والمحجوزات، وبمتابعة مستمرة من رئيس مصلحة الجمارك الاستاذ الشحات غتوري ودعم ومساندة من وزير المالية الاستاذ احمد كجوك.

 

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