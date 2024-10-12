جهاز شئون البيئة يشن حملات توعية واسعة بمخاطر السحابة السوداء (صور)

نفذت قيادات جهاز شئون البيئة بالمحافظات جولات توعية مكثفة شملت جميع القرى والمراكز بالمحافظات المختلفة، وهدفت هذه الجولات إلى توعية المواطنين، وخاصة المزارعين، بمخاطر حرق المخلفات الزراعية، وأهمية تطبيق منظومة السحابة السوداء.

وركزت الحملات التوعوية على شرح الآثار السلبية لحرق المخلفات الزراعية على الصحة والبيئة، وتوضيح أن هذه الممارسة تؤدي إلى تلوث الهواء مما يسبب العديد من الأمراض التنفسية، وتدهور التربة حيث يفقد التربة عناصرها الغذائية ويقلل من خصوبتها، وتغير المناخ حيث يساهم في زيادة الاحتباس الحراري وتغير أنماط الطقس.

وعرضت الحملات التوعوية العديد من البدائل الصحية والاقتصادية لحرق المخلفات الزراعية، مثل تحويلها إلى سماد عضوي إذ يمكن استخدام المخلفات الزراعية لإنتاج سماد عضوي عالي الجودة يزيد من خصوبة التربة، واستخدامها كوقود حيوي إذ يمكن تحويل بعض أنواع المخلفات الزراعية إلى وقود حيوي نظيف، كما يمكن بيع المخلفات الزراعية للتجار الذين يستخدمونها في صناعات مختلفة.

وتم التأكيد على أن حرق المخلفات الزراعية مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون، وأن الجهات المعنية ستتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

جدير بالذكر أنه تهدف هذه الحملات إلى رفع الوعي البيئي لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة، وتقليل حالات الحرق من خلال توفير البدائل الصحية والاقتصادية، وتحسين جودة الهواء والحد من التلوث البيئي.