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درجات الحرارة غدا الأحد 13-10-2024 فى مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة  غدا الاحد ومن المتوقع أن يسود طقس حار  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

 

حالة الطقس غدًا الأحد 13-10-2024 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 12 - 10 - 2024

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة أول الليل،مائل للبرودة فى أخره  وفى الصباح الباكر  على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد،و على السواحل الشمالية.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   24 والعظمى 34

العاصمة الإدارية: الصغرى 23 والعظمى 33

6 أكتوبر: الصغرى 23 والعظمى 33

بنها: الصغرى 24 والعظمى  34

الإسكندرية: الصغرى 21 والعظمى 31

العلمين الجديدة: الصغرى 20 والعظمى 30

مطروح: الصغرى 20 والعظمى 29

سيوة: الصغرى 20   والعظمى 35

كاترين الصغرى 14 والعظمى 28

بورسعيد الصغرى 24 العظمى 29

الزقازيق: الصغرى 24 والعظمى 34

الإسماعيلية الصغرى 21 والعظمى  34

السويس: الصغرى 22 والعظمى 34

شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 34

الغردقة الصغرى 25 والعظمى 35

الفيوم: الصغرى 21 والعظمى 36

بنى سويف الصغرى 20 والعظمى 36

المنيا: الصغرى 20 والعظمى 36

أسيوط الصغرى 21 والعظمى 36

سوهاج الصغرى  22 والعظمى 37

الأقصر الصغرى 23  والعظمى 38

أسوان: الصغرى 24 والعظمى 39

 

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درجات الحرارة اليوم السبت 12- 10- 2024 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 12 - 10 - 2024

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