السبت 12 أكتوبر 2024
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حوادث

تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل زوجته خنقا بالجيزة بسبب خلافات بينهما

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

أجلت محكمة الجيزة، اليوم السبت، محاكمة عامل متهم بقتل زوجته خنقًا بسبب خلافات بينهما، إلى جلسة 8 ديسمبر المقبل، للإعلان بالحق المدني.

صدر القرار  برئاسة المستشار عصام علي أبو العلا رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسام محمد باز وشريف فتحي كلحي ووكيل نيابة محمد علاء الدين وسكرتارية محمود متولي.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 268 لسنة 2024 جنايات الطالبية والمقيدة برقم 2472 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهم «أحمد.م» في 7 /1/ 2024، بدائرة قسم شرطة الطالبية، تهمة قتل المجني عليها «سارة» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها، وما أن ظفر بها حتى كال لها عدة لكمات بوجهها وأطبق على عنقها، مستخدما غطاء رأس "طرحة" أداة تالي وصفها ـ قاصدًا من ذلك ازهاق روحها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

 

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