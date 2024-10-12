وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان أعمال إنشاء ساحتي انتظار

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، مساء اليوم الأعمال التى تقوم بها الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة لإنشاء ساحتى انتظار جديدتين للسيارات خلف مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمحور المشير لتوفير أماكن انتظار للوفود المشاركة فى فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة«WUF12» والذي يعقد بالقاهرة فى الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل، وذلك لاستيعاب الكثافات المتوقعة من المشاركين في المنتدى.

المنتدى الحضرى العالمى

واستمعت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة إلى عرض من اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، لجهود الهيئة وفرق العمل بها والمعدات والسيارات التي تقوم بتمهيد وتسوية الأرض بطول الطريق وتجهيز وتخطيط ساحتي الانتظار وتخطيط الأرض من مداخل ومخارج وسلالم بكافة تجهيزاتها ووضع اللافتات الإرشادية باللغتين العربية والإنجليزية.



رافق المحافظ فى جولته م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة.



وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية استمرار جهود هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة على مدار الساعة للانتهاء من تجهيز ساحتي الانتظار في التوقيت المحدد لذلك وكذا رفع مستوى التجميل وتحسين المظهر العام بكافة أرجاء المنطقة المحيطة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية والمحاور المؤدية له ورفع كفاءة وتطوير الحدائق المحيطة بالمركز.



وأكدت الدكتورة منال عوض حرص الدولة المصرية على خروج هذا المنتدى بالشكل الذي يليق بمصر ومكانتها الإقليمية والدولية، كونه ثانى أكبر حدث أممى ضمن أجندة الأمم المتحدة بعد قمة المناخ، وأهم حدث عالمي حول التحضر والتنمية العمرانية الشاملة للجميع.

ومن جانبه أشار محافظ القاهرة إلى أن هذه الأعمال تأتى ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال الضيوف الدولية المشاركة بالمؤتمر الحضرى، وتوفير كل الدعم اللوجيستى المصاحب لفعاليات المنتدى، مؤكدًا وجود متابعة لمختلف التجهيزات الخاصة باستضافة المنتدى بصورة يومية بشكل أساسي سواء على صعيد النقل والمواصلات، والبنية التحتية، وتنظيم الزيارات، وأيضًا تنظيم عمل المتطوعين، مشيرًا إلى أن جميع أجهزة المحافظة تعمل بجهد وبشكل متكامل مع كل الوزارات والهيئات المعنية بتنظيم هذا الحدث الضخم.

ويمكن لمن يرغب في حضور المنتدى التسجيل على الموقع الرسمى للمنتدى: https://wuf.unhabitat.org/wuf12 قبل موعد غلق باب التسجيل فى 30 أكتوبر 2024.