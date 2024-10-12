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رياضة

هادية الجندي ولوجين وصفي تتوجان ببرونزية بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة

بطولة مصر الدولية
بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة، فيتو

الريشة الطائرة، توج الثنائي هادية الجندي ولوجين وصفي ببرونزية بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها التاسعة والمقامة على صالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 9 وحتى 13 أكتوبر الجاري.

وحصد الثنائي المصري الميدالية البرونزية عقب خسارتهما في منافسات قبل النهائي أمام ثنائي موريشيوس بنتيجة 2-0.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "21-14، 21-12".

ومن المقرر، أن تختتم غدًا الأحد منافسات اللقاءات النهائية من البطولة الدولية والتي شهدت منافسة قوية وشرسة للغاية بين اللاعبين طمعًا في الحصول على النقاط الخاصة بها لاسيما أنها من البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي.

ويشارك في البطولة 182 لاعب ولاعبة من 27 دولة وهم: "موريشيوس - الهند - سويسرا - الجزائر - السعودية - البرتغال - مالطا - إسبانيا - ماليزيا - المغرب - اسكتلاندا - المجر - هولندا - استونيا - الأردن - جزيرة كوك - لوكسمبورج - ليتوانيا - بلغاريا - فرنسا - إيطاليا - ألمانيا - النمسا - الولايات المتحدة الأمريكية - تايلاند - سنغافورة - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف".

وكان الدكتور علي حسب الله رئيس اتحاد الريشة الطائرة قد أعلن عن مجموع جوائز البطولة والذي يقدر بحوالي 10 آلاف دولار ستكون موزعة على أبطال المسابقات سواء "فردي رجال - فردي سيدات - زوجي رجال - زوجي سيدات - زوجي مختلط".

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الريشة الطائرة بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة هادية الجندي لوجين صافي اتحاد الريشة الطائرة

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