السبت 12 أكتوبر 2024
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عقارات

بدء الحجز الإلكتروني غدا، أسعار وأقساط شقق صبا "Saba" في 6 أكتوبر

شقق الاسكان، فيتو
شقق الاسكان، فيتو

يبدأ غدا الأحد الحجز الإلكتروني لشقق مشروع صبا ريزيدنس، والتى تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية  الجديدة بمدينة 6 أكتوبر.

وتم الانتهاء من التقديم الإلكتروني وسداد جدية الحجز للوحدات فى 3 أكتوبر 2024.
 

مشروع "صبا" يضم شقق سكن لكل المصريين لفوق متوسطي الدخل والتقديم على الشقق عن طريق الموقع الإلكتروني التابع لبنك التعمير والإسكان، والتخصيص بأسبقية الحجز الإلكتروني، وقيمة مقدم الحجز 150 ألف جنيه.

ويضم الطرح شقق بمساحات 130 و140 مترًا.

ونستعرض أسعار الشقق كالتالي:

ونستعرض أنظمة سداد الشقق كالتالي:

نظام السداد يتم استكمال سداد 10% بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالتخصيص، ويتم سداد 5% وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل الاستلام، وسداد 5 % من إجمالي ثمن الوحدة عند التسلم.

ويتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 )، محملة بالفائدة على رصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % + 0,5 % مصاريف تحصيل)، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل التسلم.

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