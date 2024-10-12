توقف حركة الملاحة بمضيق البوسفور بعد تعطل محرك سفينة
قالت وكالة تريبيكا للشحن البحري: إن حركة الملاحة توقفت في مضيق البوسفور في تركيا اليوم السبت، بعد تعطل محرك سفينة شحن أثناء إبحارها جنوبا في المضيق الذي يمر عبر إسطنبول.
توقف حركة الملاحة في مضيق البوسفور
وأضافت الوكالة أن محرك سفينة الشحن (بي لاين) التي ترفع علم بنما تعطل قرب منطقة كانليكا، وأن سفينة مساعدة أُرسلت إلى المنطقة.
ويعد مضيق البوسفور أهم الممرات التركية التي تربط آسيا وأوروبا، ويمر به يوميا نحو 2.4 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات النفطية التي تعتبر أهم البضائع المنقولة من خلاله.
ومضيق البسفور والدردنيل التركيان، يعدان طريقين رئيسيين لتصدير النفط من روسيا ومنطقة بحر قزوين إلى غرب وجنوب أوروبا.
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