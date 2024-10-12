تنفيذ 3 حالات إزالة لمخالفات بناء بقرية دندرة في قنا
قامت الوحدة المحلية لقرية دندرة، التابعة لمحافظة قنا، برئاسة سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والحسيني صبري نائب المدينة بتنفيذ 3 حالات إزالة فورية تعد على أرض أملاك خاصة زراعة بمساحة ٥٥٠ مترا عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية دندرة، كما رافقهم جبريل زيدان رئيس القرية.
حالات التعدي على الأراضي الزراعية
وأوضح رئيس المركز، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأية تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية حفاظًا على الرقعة الزراعية.
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