السبت 12 أكتوبر 2024
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حوادث

إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بنجع حمادي

قنا، فيتو
قنا، فيتو

أصيب 7 أشخاص، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل السماينة بنجع حمادي.

تفاصيل البلاغ بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بقنا، إخطارا مفاده إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل السماينة بنجع حمادي، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى.

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