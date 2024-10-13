سكرتير شعبة الذهب السابق يحدد الوقت مناسب لشراء الذهب في الأسواق

قال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق بالاتحاد العام للغرف التجارية السابق وأحد تجار الصاغة، إن أسعار الذهب مرشحة للزيادة في ظل تراجع أسعار الفائدة العالمية وزيادة الطلب العالمي على الذهب.

واوضح سكرتير الشعبة السابق فى تصريحات خاصة، أن الذهب مرشح للارتفاع داخل الأسواق المحلية واتجاه المستهلكين حاليا للشراء هو الأفضل وعدم التأني.

ولفت سكرتير شعبة الذهب السابق، إلى أن المعدن الأصفر بجميع درجاته سواء سبائك أو جرامات يعد مفيدا للمستهلكين والمستثمرين، وشراء جرامات صغيرة أو سبائك صغيرة الحجم أقل من 1 جرام لا يوجد بها أي ضرر ويمكن بيعها في أي توقيت وتحفظ الأموال.