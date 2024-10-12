تنفيذ 13 حالة تعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، غرب محافظة قنا، اليوم السبت ٢٠٢٤/١٠/١٢ حملة إزالات مكبرة بناحية قرية طوخ ضمن الموجة ٢٤ برئاسة حسين الزمقان رئيس المركز والزين أبو علي الأنصاري نائب رئيس المركز وأحمد البتيتي رئيس قرية طوخ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ الإزالات.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ ١٣ حالة تعدي، حيث تم تنفيذ ٥ حالات تعد على أرض أملاك دولة بمساحة ١٣٠٠ تقريبًا، وتنفيذ ٨ حالات تعد على أرض زراعية بمساحة ١٤٥٠مترا تقريبًا، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض.

البناء بدون ترخيص بقنا

كما تهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة بالمواطنين بعدم القيام بأعمال البناء بدون ترخيص والتعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية حتى لا يتعرض المخالف إلى المسائلة القانونية.



وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بالتصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وحالات البناء بدون ترخيص.