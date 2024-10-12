السبت 12 أكتوبر 2024
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عقارات

غدا، بدء الحجز الإلكتروني لشقق مشروع صبا ريزيدنس

شقق مشروع صبا ريزيدنس
شقق مشروع صبا ريزيدنس

 يبدأ غدا الأحد الحجز الإلكتروني لشقق مشروع صبا ريزيدنس، والتى تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة 6 أكتوبر.

وقال المهندس محمد أنور هلال المدير التنفيذي لشركة التعمير للتطوير العقاري -  "تورك" - TOREC DEVELOPMENTS، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، إن غدا الأحد الموافق 13 أكتوبر سيبدأ لشقق مشروع صبا ريزيدنس.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من التقديم الإلكتروني وسداد جدية الحجز للوحدات فى 3 أكتوبر 2024، ويبلغ مقدم الحجز 151 ألف جنيه.  
وأوضح أنه تم طرح 25 عمارة بإجمالي 600 شقة سيبدأ التقديم الإلكتروني لكل 5 عمارات على التوالي بداية من الأحد وحتى الخميس، ويتاح التقديم على الموقع الإلكتروني التابع لبنك التعمير والإسكان المذكور بكراسة الحجز من العاشرة صباحًا وحتى 12 صباحًا.

وأشار إلى أن العميل يقوم باختيار الوحدة التى يرغب بها الكترونيًا، ويبلغ سعر المتر لوحدات صبا "كاش" 17 ألفا و300 جنيه "لا تشمل نسب التميز والرسوم  الإدارية" ويتاح التقسيط على 3 و5 و7 سنوات، وتبدأ مساحات الشقق من 90 إلى 141 مترا وجميعها نموذج 3 غرف والاختلاف فى مساحات الغرف وتحتوي كل شقة على عدد 2 حمام.
ويقع كومباوند صبا ريزيدنس بمحور البوليفارد بالتوسعات الشمالية على الطريق الدائري الأوسطي بالسادس من أكتوبر، ويضم 85 عمارة بإجمالي 2040 وحدة تم تقسيم مراحله البيعية إلى 3 مراحل، وتم طرح المرحلة الأولى بإجمالى 600 وحدة.


ويقع مشروع «صبا ريزيدنس» على مساحة 69 فدانا ويضم 4 مناطق خدمات ومساحات خضراء ومنطقة ألعاب أطفال والكومباوند محاط بأسوار وبوابات، وارتفاع العمارات بالمشروع أرضى و5 أدوار متكررة.

وتتولى شركة التعمير للتطوير العقاري تسويق المشروع لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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