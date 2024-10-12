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وزير التعليم العالي يستقبل رئيس الهيئة القومية للتأمين الصحي الشامل

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي، فيتو
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 استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد معيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل؛ لتعزيز التعاون بين الجانبين بما يدعم جهود النهوض بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية، وذلك في ضوء التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة القومية للتأمين الصحي الشامل.

 

وزير التعليم العالي يستقبل رئيس الهيئة القومية للتأمين الصحي الشامل

وتناول اللقاء مناقشة آليات التعاون المُشترك بين المستشفيات الجامعية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وكذلك بحث آليات تعظيم مشاركة المستشفيات الجامعية في منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك وفقًا لأحكام القانون الخاص بالتأمين الصحي الشامل.

وفي نهاية الاجتماع، تم توقيع ميثاق تعاون مشترك؛ لتعزيز سُبل التعاون بين الجانبين.

وحضر اللقاء الدكتورة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد عناني مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات الصحية، والدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

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