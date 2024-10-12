السبت 12 أكتوبر 2024
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سياسة

نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن طلبات نقل القيد على دوائر أخرى

عبد الحليم علام،
عبد الحليم علام، نقيب المحامين

 أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بشأن قيام بعض المحامين أعضاء الجمعية العمومية، بتقديم طلبات نقل قيد على دوائر أخرى خلاف دوائرهم دون وجود أوراق أو مستندات تؤيد طلباتهم، وذلك بالتزامن مع قرب إجراء انتخابات النقابات الفرعية، وجاء نص القرار كالآتي:

 قرارات القيد بنقابة المحامين 

وقال القرار: "بعد الاطلاع على قانون المحاماة، ونظرًا لقرب مواعيد إجراءات انتخابات النقابات الفرعية فقد تلاحظ قيام البعض بتقديم طلبات نقل قيد على دوائر  أخرى خلاف دوائرهم دون وجود أوراق أو مستندات تؤيد طلباتهم".

 
تقرر الآتي:
أولًا: يتم تقديم طلبات تغيير العنوان من صاحب الشأن شخصيًا ولا يسمح بقبول أي طلبات تقدم من الغير أيًّا كان، وتسلم الطلبات للموظف المختص ويوقع عليها بعد التوقيع من صاحب الشأن. 
ثانيًا: يتم سداد الرسم المقرر  بإيصال السداد من الخزينة.
ثالثًا: تحدد جلسة أسبوعية لنظر الطلبات والبت فيها.
 

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