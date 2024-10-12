السبت 12 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

في اليوم العالمي لالتهاب المفاصل، أهم أعراض المرض وأسبابه

التهاب المفاصل، فيتو
التهاب المفاصل، فيتو

تحيي دول العالم اليوم ١٢ أكتوبر اليوم العالمي لمرض التهاب المفاصل وهو مرض له  أكثر من ١٠٠ نوع من الأمراض الروماتيزمية، جميعها مرتبطة بألم أو أمراض المفاصل.​

​ما هو مرض التهاب المفاصل؟

وقالت هيئة الدواء المصرية أن التهاب المفاصل يصيب الأشخاص من كل الأعمار والأجناس.​ 

أعراض التهاب المفاصل 

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن أهم أعراض التهاب المفاصل تشمل:

١-آلام المفاصل، والتورم، والتصلب.​
٢-انخفاض نطاق الحركة في المفاصل المُصابة.​

أوضحت هيئة الدواء أن علاج التهاب المفاصل يهدف للحد من الألم والالتهاب، والمساعدة في ضمان وظيفة المفصل.​

والتهاب المفاصل من المشكلات الصحية الشائعة عند الأطفال والكبار وتسبب آلام مبرحة، وكشفت هيئة الدواء المصرية عن علاج التهاب المفاصل  وتشمل:

١- مضادات الالتهاب غير الستيرويدية: لتقليل الألم والتورم مثل الأيبوبروفين.​

٢- الأدوية المضادة للروماتيزم المعدلة للمرض: تستخدم في حالة وجود احتمالية عالية لحدوث تلف للمفاصل في المستقبل أو لإبطاء تطور المرض إذا لم تستجيب الحالة للأدوية السابقة وقد تستخدم معها.

 ​٣- العوامل البيولوجية: مثل ريتوكسيماب وغيره، تعمل على تثبيط الجهاز المناعي

٤- الكورتيكوستيرويدات: تستخدم للسيطرة على الأعراض حتى يسري مفعول دواء آخر أو لعلاج الالتهاب خارج المفاصل مثل التهاب الكيس المُحيط بالقلب. ​

٥- العلاج الطبيعي حسب تقييم الطبيب: للمساعدة في الحفاظ على المفاصل مرنة والحفاظ على الحركة وتخفيف توتر العضلات.​

ونصحت هيئة الدواء المصرية بأهمية اتباع  تعليمات الطبيب والصيدلي لاستخدام الدواء بشكل صحيح.​

ماذا تفعل عند حدوث أى آثار جانبية؟ 

 وأكدت أنه فى حالة حدوث أى آثار جانبية من الأدوية يمكن الإبلاغ لمركز اليقظة الصيدلية لتقييم ومتابعة الحالات، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة من أجل ضمان مأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية للمريض المصرى​.

أوضحت  هيئة الدواء أن ان التهاب المفاصل قد يصيب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ١٦ عامًا ويعرف النوع الأكثر انتشارًا بالالتهاب المفصلي اليفعي مجهول السبب. 

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