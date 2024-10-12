حبس عصابة سرقة الدراجات النارية في السيدة زينب
قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم السبت، حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية، بأسلوب توصيل الأسلاك، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
وطلبت النيابة تحريات المباحث، والصحيفة الجنائية، للمتهمين.
كانت تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين، وعميل "سيىء النية"، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدوا عن كافة الدراجات النارية المسروقة.
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