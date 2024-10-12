السبت 12 أكتوبر 2024
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حوادث

حجز المتهمين بإدارة مصنع أسلاك كهربائية مغشوشة بمنشأة ناصر

متهم، فيتو
متهم، فيتو

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم، بحجز متهمين بإدارة مصنع لإنتاج الأسلاك الكهربائية، بعلامات تجارية مغشوشة، ومواد مجهولة المصدر، وغير مرخصة، علي ذمة التحريات التي كلفت رجال المباحث بإجرائها.

وأمرت النيابة بالتحفظ علي المضبوطات وإعدامها، وغلق المصنع لحين انتهاء التحقيقات.


ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط شخصين  لإدارتهما مصنع "غير مرخص" ومؤسسة لتصنيع وبيع الأسلاك الكهربائية مُستخدمين علامات تجارية غشًا بذلك جمهور المستهلكين.
بدأت الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك مصنع أسلاك كهربائية- كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصـــر) لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من الأسلاك والأدوات الكهربائية التالفة والمحروقة وإعادة سحبها وتغليفهــا وتدويرها من جديد ووضع عليها علامات تجارية وطرحها بالأسواق غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعـــة.

وعُثر بداخل المصنع على كمية كبيرة من الأسلاك "منتج نهائى - تحت التجهيز"- كمية من خامات التصنيع- المعدادت والأدوات المستخدمة فى التصنيع.

وبمواجهته إعترف بإدارة المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وقيامه ببيع تلك المنتجات المُقلدة لـ(مالك مؤسسة للكابلات الكهربائية- الكائنة بدائرة قسم شرطة الموسكـــى)، تم ضبطه حال تواجده بالمؤسسة المُشار إليها وعُثر بداخلهـا علـــى (كمية من الأسلاك مدون عليها علامات تجارية بدون تصريح منا مالكيها) وإعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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