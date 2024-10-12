وزير النقل يكشف النقاب عن مشروعات جديدة بالسكك الحديدية

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل خلال مراسم افتتاح عدد من مشروعات النقل، إن هناك العديد من المشروعات بالسكك الحديدية تم التخطيط لإنشاء خطوط جديدة ضمن الممرات اللوجيستية لربط الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية مع خطوط السكك الحديدية الحالية.

خط السادات

وتم إنشاء خط سكة حديد (كفر داود / السادات) والذي يتم افتتاحه اليوم، ويبلغ طول الخط 38 كم وبه 4 محطات منها 3 محطات لخدمة القرى ومدينة السادات و1 محطة شحن بضائع عملاقة لخدمة المنطقة الصناعية بمدينة السادات والميناء الجاف بها ويعتبر الخط هو أول خط سكة حديد جديد ينشأ منذ 30 سنة.

البنية الأساسية للسكك الحديدية

كما تأتي أيضا مشروعات تجديد السكة ضمن محور تطوير البنية الأساسية، حيث أوضح الوزير أن إجمالى أطوال الشبكة الحالية هي 10 آلاف كيلو متر وعدد مفاتيح السكة بها 6664 مفتاح حيث تم تجديد وتطوير مسافات سكة بإجمالي أطوال 1430 كم وعدد 2145 مفتاح سكة وذلك على خطوط ( القاهرة / الإسكندرية – بنها / الزقازيق / بورسعيد ) وأهمها على الإطلاق خط سكة حديد الفردان / بئر العبد والذي يتم افتتاحه اليوم (ويأتي الخط ضمن الممر اللوجيستي "العريش / طابـــا ")، حيث تم إعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد الفردان / بئر العبد المرحلة الأولى بطول 100 كيلو متر، واعادة تأهيل وتطوير وصلة شرق بورسعيد بطول 44 كيلو متر ويتم إنشاء خط سكك حديد جديد ""بئر العبد / العريش / طابا" بطول 355 كيلو متر.

إعادة تأهيل خط الفردان

وأوضح الوزير أنه تم إنشاء خط ( الفردان – بئر العبد ) عام 1916، وتم تدمير وتخريب الخط عام 1967 وتم إعادة تأهيل الخط من الفردان وحتى رمانة بطول 50 كم خلال الفترة من ( 1998 – 2001 ) وتم تخريب وسرقة الخط بالكامل خلال عام 2011، مضيفًا أنه ضمن أعمال إعادة تأهيل وتطوير الخط تم رفع كفاءة كوبرى الفردان القائم وإزدواجه وإنشاء كوبرى جديد مزدوج أعلى قناة السويس الجديدة، وتم أعمال رفع كفاءة السكة من الفردان وحتى بئر العبد وتم استعادة كفاءة المحطات وهي محطات ( القنطرة شرق – جلبانة – بالوظة – رمانة – نجيلة – بئر العبد )، بالإضافة إلى (2) محطة تم البدء فى إنشائها بناءًا على مطالب الأهالى لخدمة الجامعة الأهلية والجامعة التكنولوجية.

منظومة إشارات السكك الحديدية

واستعرض الوزير المحور الثالث في خطة تطوير السكك الحديدية وهو تطوير نظم الإشارات والتحكم حيث يتم افتتاح تطوير نظم الإشارات والتحكم بخط سكك حديد بني سويف / أسيوط، والذي يشمل ( 1 مركز تحكم مركزي، 14 برجا رئيسيا، 24 برجا ثانويا، 86 مزلقان )، وأوضح أن التطوير يهدف إلى تحويل خطوط الشبكة من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني، لزيادة معدلات السلامة والأمان وزيادة القطارات والرحلات بالخطوط وتقليل زمن الرحلة وعدم الاعتماد على العنصر البشري في تسيير حركة القطارات، حيث تم وجاري تطوير نظم الإشارات على خطوط الشبكة الرئيسية بإجمالي أطوال 2000 كم، ومن أهم هذه الخطوط ( خط القاهرة – الإسكندرية بطول 208 كم) وتم الانتهاء من تطويره بنسبة 100% + خط القاهرة – أسوان بطول 875 كم والموقف التنفيذي به "قطاع بني سويف – أسـيوط بطول 250 كم ( 100% ) - قطاع أسيوط – نجع حمادي بطول 181 كم ( 93.5% ) - قطاع نجع حمادي – الأقصـــر بطول 118 كم ( 40%) - قطاع القاهرة – بنى سويف بطول 125 كم ( 5% ) + خط بنهـــــــا – بورسعــــــيد بطول 214 كم والذي تم الانتهاء منه بنسبة 90%).

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