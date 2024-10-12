السبت 12 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

الأردن: إسرائيل لن توقف جرائمها قبل محاسبة نتنياهو ووزرائه

أيمن الصفدي، وزير
أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، فيتو

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: إن "إسرائيل لن توقف جرائم الحرب في غزة والضفة ولبنان ما لم يحاسب بنيامين نتنياهو ووزراؤه المتطرفون".

ودعا الصفدي، في تغريدة على موقع إكس، مجلس الأمن الدولي إلى رفع الحصانة عن إسرائيل، وحظر جميع مبيعات الأسلحة إليها.

فيما نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مدير مستشفى زيف الإسرائيلي في صفد قوله إن المستشفى استقبل أكثر من 100 جندي مصاب في الأيام الأولى للعملية البرية في لبنان.

وأكد المدير استمرار تدفق مستمر للجنود المصابين على المستشفيات منذ بدء العملية البرية في لبنان.

 واشنطن تحث طهران على ضبط ردها إذا هاجمتها إسرائيل

فيما كشف مسؤول أمريكي أن واشنطن تواصل حث طهران على ضبط ردها إذا هاجمتها إسرائيل، مشيرا إلى أن قطر تتحدث بانتظام مع الإيرانيين، لكنه كشف أن الولايات المتحدة لا تعرف ماذا ستفعل طهران.

وأوضح المسؤول الأمريكي في تصريحات لـ«سي إن إن»، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تضع كثيرا من الثقة في مكائد الحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن هناك شكوك في مستوى الشفافية بشأن ما تشاركه إسرائيل معها.

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