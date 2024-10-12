كامل الوزير: زيادة عدد الركاب إلى مليون يوميًا، ونستهدف وصوله لمليونين في 2030

محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل، قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، إنه تم وضع خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية.

وأضاف الفريق كامل الوزير، خلال افتتاح محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل، أن عدد الركاب بسكك حديد مصر ارتفع إلى مليون يوميا ونستهدف زيادته إلى مليونين عام 2030.

الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "بوابة الحضارة عن محطة قطارات الصعيد"

ويشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض فيلم تسجيلي بعنوان: "بوابة الحضارة" والذي يستعرض أبرز المعلومات عن محطة قطارات صعيد مصر ومشروعات النقل الضخمة التي تنفذها الدولة المصرية من خلال منظومة متكاملة فى الطرق والكباري والمحاور والارتقاء بمعدلات أداء الموانئ المختلفة، وصولا إلى تطوير السكة الحديد ومترو الأنفاق.

الرئيس السيسي يشهد افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، محطة قطارات صعيد مصر - محطة بشتيل - حيث يبلغ إجمالي مساحة المحطة 239 ألف متر مربع تقريبا بما يعادل 57 فدانا، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يوميا.

وتقع المحطة في منطقة وسطية بين محطة سكك حديد رمسيس ومحطة الجيزة، بالإضافة إلى وقوعها في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر، كما تعد منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر السد العالي الإسكندرية - إمبابة، المناشي، القباري بالإضافة إلى وقوعها على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها وهي محور الفريق كمال عامر، شارع السودان محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو.