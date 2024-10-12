زغلول صيام يكتب: هو مينفعش حسام حسن يربط لسانه؟! أنت لا أحسن من المعلم اللي قالوا عليه عجلاتي! ولا أفضل من أستاذك الجوهري اللي وصفوا المنتخب تحت قيادته بالعقيم!

منذ اليوم الأول لقرار إسناد قيادة المنتخب الوطني لـ حسام حسن وقد نصحته بأن يركز في شغله ويستفيد من تجارب الآخرين ولكن تذهب كل تلك المحاولات عبثا ومع كل خروج لوسائل الإعلام تحدث سقطات وسقطات وقد حذرنا أكثر من مرة…. طالما أنه لا يجيد الكلام والحديث - وعلى فكرة هذا ليس عيبًا - عليه أن يبتعد عن المؤتمرات الصحفية والحديث وجهًا لوجه مع وسائل الإعلام.

يا كابتن حسام: لا يغرك الفوز على موريتانيا والرأس الأخضر وبوتسوانا أو بوركينا فاسو لأنه من الطبيعي أن تميل الكفة لصالح مصر وهذا ليس موضوعنا وإنما موضوعنا عن تصريحات حسام حسن وتدخله فيما لا يعنيه فيما يخص المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة …مش عايزين الناس اللي بقالهم 15 سنة!! فماذا لو جاءوا ياكابتن.

هو دورك ياكابتن تقول مين ييجي ومين يروح ؟! دورك يا كابتن حسام فني يعني معسكرات ونظام دوري وكل ما يفيد المنتخب …هل جلس معك أحد أو استشارك في نظام الدوري الجديد …. قلت رأيك في النظام الجديد إيه ولا الحكاية إنك خايف حد معين يترأس الاتحاد.

يا كابتن حسام فيتوريا من قبلك كان بيفوز على أي حد يقابله لحد ما جه الاختبار الحقيقي وشوفت اللي حصله ؟! وكان فيه مدرب اسمه بوب برادلي فاز في كل مباريات تصفيات المونديال ذهابا وعودة ولمه جت المباراة الفاصلة أمام غانا.. شيلنا 6 يا كابتن!! بلاش كلام الآن وركز في شغلك.

المعلم حسن شحاتة

يا كابتن حسام انت مش احسن ولا أفضل من المعلم حسن شحاته اللي صنع تاريخ للكرة المصرية …عارف كان مسئول كبير في اتحاد الكرة بيقول عليه إيه؟! كان بيطلق عليه لقب عجلاتي !! عارف انه عند انتخاب مجلس الكابتن سمير زاهر في 2005 لم يكن هناك واحد في المجلس مقتنع بيه وكانوا متفقين يمشوه بعد آخر مباراة في تصفيات المونديال -اللي خرجنا منه - يقوم ربك ينصف المعلم ويزيح الكاميرون من المونديال ثم تبدأ مسيرة حافلة بالإنجازات التاريخية …عارف ليه ؟! لأن حسن شحاته اعتبر كلام المسئول إياه الذي مازال حيا يرزق تحدي خاص وكسب الرهان وخلي المسئول إياه وكل مسئولي الاتحاد يخطبوا وده !!! المعلم صنع ملحمة ومعه كتيبة من اللاعبين والجهاز الفني جعلت الشعب كله في سعادة بالانتصارات التاريخية.

الجوهري

ولا انت يا كابتن حسام افضل من استاذك الكابتن محمود الجوهري الذي صنع التاريخ مع منتخب مصر …وصلنا المونديال وأعاد الأمم الأفريقية بعد غياب ….قالوا على المنتخب تحت قيادة الجوهري إنه منتخب عقيم وبيلعب بطريقة (ابني حيطة يا ولد) دفاعية بحتة والكل تابعها في مونديال ايطاليا خاصة في مباراة ايرلندا ….الجوهري طلع قرار من رئيس الوزراء بإلغاء معسكر المنتخب الوطني قبل بوركينا فاسو 98 لم يبك ويندب وانما تحدي الجميع وخطط حتى فاز بالبطولة اللي حضرتك كنت هدافها الأول.

اترك الناس تتكلم عن انجازاتك -لما تحصل – ولا تسبق الأحداث …ركز يا كابتن حسام في شغلك فقط وليس لك شأن بما هو ليس في صميم عملك …دع الناس حتى المختلفة معك تقتنع بطريقتك من خلال الانتصارات.

انما هتقعد تهاجم المحللين في الفضائيات وتهاجم اتحاد الكرة وتهاجم المرشحين المحتملين …عفوا ليس هذا شغلك وستسقط مع أول إخفاق لأنك استعديت الجميع عليك ….وللحديث بقية.