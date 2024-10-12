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حوادث

تغيب إسلام البحيري عن حضور أولى جلسات محاكمته في قضية شيك دون رصيد

إسلام البحيري، فيتو
إسلام البحيري، فيتو

 تغيب إسلام البحيري عن حضور أولى جلسات محاكمته في قضية شيك بدون رصيد في محكمة جنح أكتوبر.

وتنظر محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة إسلام بحيري في اتهامه في قضية شيك دون رصيد في أكتوبر، وتليها 3 جلسات أخرى متعاقبة، في 14 أكتوبر ثم 19 أكتوبر وأخيرًا 21 أكتوبر، وجميعها أحكام صادرة ضده.

4 أحكام غيابية بالحبس 3 سنوات بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد

وكشف مصدر قضائي أن إسلام بحيري لديه 4 أحكام غيابية صادرة ضده بالحبس 3 سنوات بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد بجنح أول أكتوبر، والأحكام صادرة في أعوام 2021 و2022 بإجمالي 2.5 مليون جنيه.

وتقدم إسلام بحيري بمعارضة أخرى في نيابة العجوزة على أحكام أخرى صادرة ضده في عام 2024 شيك بدون رصيد جنح العجوزة، وصادر أيضًا فيها حكم بالسجن 3 سنوات.

 

تأجيل محاكمة إسلام البحيري في مدينة نصر

وفي وقت سابق، قررت محكمة جنح مدينة نصر تأجيل معارضة إسلام البحيري في قضية شيكات بدون رصيد إلى جلسة 16 أكتوبر المقبل.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على إسلام بحيري، بتهمة إصدار شيكات دون رصيد، وتنفيذ 6 أحكام ضده في القضايا الجنائية.

وقال مصدر أمنى إن عملية القبض على إسلام البحيري، تمت فجرًا، وذلك لتنفيذ أحكام قضائية في 6 قضايا شيكات بدون رصيد.

وأضاف المصدر، أنه تم القبض على إسلام البحيري وترحيله لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ الأحكام حتى قيام دفاع المتهم بالمعارضة في الأحكام.

 

يذكر أن آخر البلاغات ضد البحيري كانت بلاغ يتهمه بالنصب على إحدى السيدات، الأسبوع الماضي، وأفادت التحريات المُجراة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوى، مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، بأن مقدمة البلاغ سيدة أعمال لديها استثمارات متعددة في أحد البلاد العربية، وإزاء إقناع «بحيري» لها بقدرته على استثمار أموال لها حولت له مبلغا ماليا منذ عامين، ولم يرده لها حتى الآن، إذ أوضحت الشاكية أنها حولت الأموال من حسابها بأحد البنوك على حساب المشكو في حقه، ليستثمر لها في البورصة المصرية.

 

وبالعرض على اللواء سامح الحميلي، مدير أمن الجيزة، وجه بتكثيف التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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