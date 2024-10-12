رئيس مدينة جهينة لـ"فيتو": المركز لم يتم إدراجه ضمن مبادرة "حياة كريمة"

صرح ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة لـ"فيتو" قائلًا: مركز ومدينة جهينة لم يتم إدراجه حتى الآن ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأغلب المشروعات التى تتم بدائرة المركز أو قراه، مثل رصف العديد من الطرق أو محطات الصرف الصحي، تقع ضمن الخطة الاستثمارية للمركز أو ضمن دعم المحافظة لتنمية وتطوير الريف المصري.

ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة، فيتو

رئيس مركز جهينة جاري الانتهاء من خمس محطات صرف كبرى

وأضاف رئيس مركز ومدينة جهينة أنه بالنسبة لمشاريع الصرف الصحى بالمركز وقراه، فهناك خمس محطات كبرى جارى العمل على الانتهاء منها، وهى محطة صرف "نزة الدقشية"، والتى قاربت على الانتهاء بنسبة 92%، ومحطة صرف "مبانى عنيبس" بحوالى 60%، ومحطة صرف "عبد الصمد"، ومحطة صرف "عبدالكريم"، والتى انتهت تقريبا، ولم يتبقَ سوى حوالي 70 مترا، ومحطة صرف عنيبس الجارى العمل بها.

واختتم "عباس": يأتي ذلك بناءً على تنفيذ تعليمات اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج ونائبه الدكتور محمد عبدالهادى، بضرورة المتابعة المستمرة لكل المشروعات الجاري إنشاؤها بكل القطاعات، مشددًا على ضرورة مراعاة معايير الجودة والالتزام بالمواصفات الهندسية والمعايير القياسية ووضع الحلول لأي مشكلة تواجه أي مشروع.