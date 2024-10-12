السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

تحرك برلماني بشأن معايير اختيار المقبولين في مسابقات البنوك

مسابقات التعيين في
مسابقات التعيين في البنوك

 وجه النائب محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا، إلى رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بشأن معايير اختيار المقبولين بمسابقات التوظيف الخاصة في البنوك.

شكاوى من مسابقات التوظيف في البنوك

 وأشار النائب، إلى أنه أنه تلقى عشرات الشكاوى من المتقدمين لمسابقات البنوك الأخيرة، حول عدم اختيارهم في النتائج النهائية لمسابقات البنوك الحكومية، رغم اجتيازهم جميع الاختبارات بتفوق، وتحقيقهم لنتائج عالية وتوافر الشروط والمعايير المطلوبة في حقهم، ثم تفاجئوا في النهاية بعدم قبولهم.

تفاصيل مسابقات التوظيف في البنوك

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الكثير من شباب مصر يتقدمون للمسابقات التي يُعلن عنها في عدد من البنوك، ويخوضون الاختبارات اللازمة لشغل الوظائف المطلوبة، والتي تنطبق مع مؤهلاتهم سواء الحاصلين على بكالوريوس تجارة أو ليسانس حقوق، غير أن غياب الشفافية عائق أمامهم.

مطالب بوضع آليات التعيين في البنوك

وطالب النائب من الحكومة والمسئولين بضرورة وضع آليات واضحة تعمم على جميع المسابقات الخاصة بشغل الوظائف التي تُعلنها البنوك ترتكز على الكفاءة والتفوق وليست المحاباة والمجاملات، في ظل إغلاق باب التوظيف الحكومي وقلة الوظائف المُتاحة لم يعد أمام شبابنا الكثير من الفرص.

نتائج التعيين في مسابقات البنوك

وأكد عضو مجلس النواب، أن القائمين على مسابقات البنوك يعلنون أن النتائج النهائية لاختبارات القبول تتم إلكترونيًا دون أي تدخل، لكن الواقع عكس ذالك، فهناك أسماء لا تنطبق عليها المعايير المطلوبة ويتفاجئ المتقدمين بأنهم تم اختيارهم دون أن يتمكنوا من تحقيق النتائج المرجوة.

 

وطالب النائب بمعايير أكثر وضوحًا في اختيار المقبولين في مسابقات البنوك، على أن تكون الكفاءة هي المعيار الرئيسي والمساواة أمام جميع المتقدمين دون تمييز لأحد، لافتًا إلى أن هناك متقدمين حاصلين على درجات علمية مرموقة عن القطاع المصرفي ولم يوفقوا، وهو ما يدعونا للتساؤل حول معايير اختيار المقبولين في مسابقات البنوك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

البنوك مسابقات التوظيف التوظيف في البنوك مسابقات البنوك المسابقات

مواد متعلقة

محافظ البنك المركزي يشارك بالاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة "بريكس"

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية 11 أكتوبر 2024

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه في البنوك المصرية 7 أكتوبر 2024

أيمن السياري: خفض أسعار الفائدة في البنوك المركزية أمر جيد

الأكثر قراءة

محامي ضحية إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات الصلح

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت 12- 10- 2024

طن الردة بـ 10500 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

ارتفاع جديد في أسعار الزيتون الطازج بسوق العبور

زغلول صيام يكتب: هو مينفعش حسام حسن يربط لسانه؟! أنت لا أحسن من المعلم اللي قالوا عليه عجلاتي! ولا أفضل من أستاذك الجوهري اللي وصفوا المنتخب تحت قيادته بالعقيم!

الجيش الإثيوبي في مأزق خطير، وحقيقة هروب آبي أحمد من أديس أبابا (فيديو)

الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق الموسكي

كامل الوزير: زيادة عدد الركاب إلى مليون يوميًا، ونستهدف وصوله لمليونين في 2030

منوعات

المزيد

تفضيل الأطعمة الحارة تكشف لغز الألم والمتعة في الدماغ

دراسة جديدة تكشف عن فوائد الإقلاع عن التدخين

ظهور حفر عميقة في ولاية فلوريدا الأمريكية بعد إعصار ميلتون، ما القصة؟

الدجاجة أم البيضة أيهما جاء أولا؟ العلماء يقدمون الإجابة من منظور التطور

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

طن الردة بـ 10500 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 12 أكتوبر 2024

سعر طن القصدير اليوم السبت 12 أكتوبر 2024 في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

في ثاني جلسات محاكمة اللاعب.. محطات في اتهام إمام عاشور بالتعدي على فرد أمن مول بالشيخ زايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فتنة الناقة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 27 من سورة القمر

في 15 نقطة، تعرف على أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية

أحكام قطع الصلاة المفروضة ؟ متى تجوز ومتى لا تجوز

المزيد
الجريدة الرسمية