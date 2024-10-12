تحرك برلماني بشأن معايير اختيار المقبولين في مسابقات البنوك

وجه النائب محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا، إلى رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بشأن معايير اختيار المقبولين بمسابقات التوظيف الخاصة في البنوك.

شكاوى من مسابقات التوظيف في البنوك

وأشار النائب، إلى أنه أنه تلقى عشرات الشكاوى من المتقدمين لمسابقات البنوك الأخيرة، حول عدم اختيارهم في النتائج النهائية لمسابقات البنوك الحكومية، رغم اجتيازهم جميع الاختبارات بتفوق، وتحقيقهم لنتائج عالية وتوافر الشروط والمعايير المطلوبة في حقهم، ثم تفاجئوا في النهاية بعدم قبولهم.

تفاصيل مسابقات التوظيف في البنوك

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الكثير من شباب مصر يتقدمون للمسابقات التي يُعلن عنها في عدد من البنوك، ويخوضون الاختبارات اللازمة لشغل الوظائف المطلوبة، والتي تنطبق مع مؤهلاتهم سواء الحاصلين على بكالوريوس تجارة أو ليسانس حقوق، غير أن غياب الشفافية عائق أمامهم.

مطالب بوضع آليات التعيين في البنوك

وطالب النائب من الحكومة والمسئولين بضرورة وضع آليات واضحة تعمم على جميع المسابقات الخاصة بشغل الوظائف التي تُعلنها البنوك ترتكز على الكفاءة والتفوق وليست المحاباة والمجاملات، في ظل إغلاق باب التوظيف الحكومي وقلة الوظائف المُتاحة لم يعد أمام شبابنا الكثير من الفرص.

نتائج التعيين في مسابقات البنوك

وأكد عضو مجلس النواب، أن القائمين على مسابقات البنوك يعلنون أن النتائج النهائية لاختبارات القبول تتم إلكترونيًا دون أي تدخل، لكن الواقع عكس ذالك، فهناك أسماء لا تنطبق عليها المعايير المطلوبة ويتفاجئ المتقدمين بأنهم تم اختيارهم دون أن يتمكنوا من تحقيق النتائج المرجوة.

وطالب النائب بمعايير أكثر وضوحًا في اختيار المقبولين في مسابقات البنوك، على أن تكون الكفاءة هي المعيار الرئيسي والمساواة أمام جميع المتقدمين دون تمييز لأحد، لافتًا إلى أن هناك متقدمين حاصلين على درجات علمية مرموقة عن القطاع المصرفي ولم يوفقوا، وهو ما يدعونا للتساؤل حول معايير اختيار المقبولين في مسابقات البنوك.