السبت 12 أكتوبر 2024
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سياسة

غلق باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية

الكاتب الصحفي جمال
الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، فيتو

أعلن الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية، أغلقت  فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السبت، باب تلقى طلبات الترشح لمنصب رئيس النقابة، وثلاثة أعضاء للمجلس بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم.  

انتخابات النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية 


وقال «عبدالرحيم» إنه تم الإعلان عن أسماء المرشحين فور إغلاق باب الترشح مباشرة بمقر النقابة العامة بالقاهرة والفرعية بالاسكندرية مضيفا أن اللجنة تبدأ غدا الأحد تلقى الطعون والتنازلات عن الترشح يوميًا ولمدة خمسة أيام  من (10 صباحًا - 3 عصرًا)، على أن  تنتهي في الثانية عشرة ظهر  يوم الخميس المقبل، ويُعلن في نفس اليوم الكشوف النهائية للمرشحين والناخبين، بعد الفصل في الطعون واستبعاد المتنازلين.

وأوضح السكرتير العام أن الانتخابات ستُجرى يوم الأربعاء، 30 أكتوبر 2024، بالاقتراع السري العام، ويكون انتخاب رئيس النقابة الفرعية بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب فى نفس الاجتماع بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوي الأصوات يُقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

بينما يكون انتخاب أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح أُقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، تؤجل الانتخابات لمدة أسبوعين على أن تُجرى يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024م.

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انتخابات النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية نقابة الصحفيين الصحفيين

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