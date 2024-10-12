قبل اجتماع المركزي، أعلى شهادات الادخار في البنوك

قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، الخميس القادم 17 أكتوبر الجاري، يبحث الكثيرون عن أعلى شهادات الادخار الثلاثية في السوق المصرفي.

وفي هذا التقرير ترصد لكم «فيتو» أعلى عائد على شهادات ادخار داخل 5 بنوك مصرية:

البنك الأهلي المصري:

العائد:

شهرى:23.50%

سنوي:27%

يومي: 23%

المدة: سنة

الحد الأدنى: 1000 جنيه

شهادة ثلاثية بعائد متناقص

العائد:

السنة الأولى: 30%

السنة الثانية: 25%

السنة الثالثة: 20%

المدة: 3 سنوات

الحد الأدنى: 1000 جنيه

بنك مصر:

العائد:

شهرى:23.50%

فى نهاية المدة:27%المدة: سنة الحد الأدنى: 1000 جنيه

شهادة ثلاثية بعائد متناقص

العائد: سنوي

السنة الأولى: 30%

السنة الثانية:25%

السنة الثالثة:20%

المدة: 3 سنوات

الحد الأدنى: 1000 جنيه

بنك قناة السويس:

العائد:

شهرى: 22%

المدة: 3 سنوات

الحد الأدنى: 1000 جنيه

QNB:

العائد:

شهرى:22%

المدة: 3 سنوات

الحد الأدنى: 5 ملايين جنيه

التجاري الدولي:

العائد:

شهرى:22%

المدة: 3 سنوات

الحد الأدنى: 5 ملايين جنيه