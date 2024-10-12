رئيس اتحاد العمال: تفعيل دور لجان السلامة المهنية في مواقع العمل

أكد عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن اللجان النقابية يقع عليها دور كبير في تفعيل دور لجان السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع العمل، بما يحقق الحفاظ على العاملين من ناحية، وكذلك ضمان استمرار سير العمل والإنتاج.

جاء ذلك خلال دورة تدريبية عقدتها النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، لممثلي اللجان النقابية للعاملين بقطاع التشييد والبناء، في محافظات الإسكندرية، كفر الشيخ، والبحيرة، بحضور محمد حسن، نائب رئيس النقابة العامة، رئيس اللجنة النقابية المهنية بالإسكندرية، وطلعت أبو المكارم، مسئول السلامة والصحة المهنية بالنقابة.

وأشار إلى أن تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية، يؤكد اهتمام الدولة من أجل توفير بيئة عمل ملائمة، لدفع عجلة الإنتاج، بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح الجمل، أن القيادات النقابية العمالية، يقع عليها مسئولية في دعم الدولة ومساندتها، لاسيما في ظل ما تواجهه من تحديات في الفترة الراهنة، قائلا: الأمر يتطلب التكاتف بين كافة طوائف الشعب المصري.

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: الدولة محاطة بالعديد من المخاطر في ظل ما تشهده المنطقة من توترات كبيرة، إلا أن موقفنا ثابت في دعم استقرار واستقلال الأوضاع في كافة الدول الشقيقة.

وحذر عبد المنعم الجمل، من انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تستهدف النيل من استقرار مصر وأمنها.

وشهدت الدورة التدريبية التي عقدت على مدار يومين بمحافظة الإسكندرية، بمشاركة سيد محروس، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمؤسسة الثقافية العمالية، والمهندس محمد أبو الوفا، مدير عام إدارة السلامة والصحة المهنية بجامعة الإسكندرية، تناول آليات تأمين بيئة العمل، واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.