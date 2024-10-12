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أخبار مصر

السيسي يفتتح محطات قطارات صعيد مصر الجديدة ببشتيل

محطات قطارات صعيد
محطات قطارات صعيد مصر الجديدة.فيتو
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يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، محطة قطارات صعيد مصر - محطة بشتيل - حيث يبلغ إجمالي مساحة  المحطة 239 ألف متر مربع تقريبا بما يعادل 57 فدانا، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يوميا.

وتقع المحطة في منطقة وسطية بين محطة سكك حديد رمسيس ومحطة الجيزة، بالإضافة إلى وقوعها في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر، كما تعد منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر السد العالي الإسكندرية - إمبابة، المناشي، القباري بالإضافة إلى وقوعها على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها وهي محور الفريق كمال عامر، شارع السودان محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو.


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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي محطة قطارات صعيد مصر

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