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رياضة

ليفاندوفسكي يقود تشكيل بولندا المتوقع أمام البرتغال

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي

دوري الأمم الأوروبية، يستضيف منتخب بولندا نظيره منتخب البرتغال  اليوم السبت، بملعب "نارودوي"، في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بالمستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ومن المتوقع أن يقود ليفاندوفسكي هجوم بولندا المتوقع ضد كتيبة منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو. 

وجاء تشكيل منتخب بولندا المتوقع أمام البرتغال الليلة في دوري الأمم الأوروبية كالتالي.. 

تشكيل بولندا المتوقع ضد البرتغال
 

حراسة المرمى: سكوروبسكي.

خط الدفاع: كامينسي، والوكيفتش، بيدناريك، داويدوفيكس، زاليفسكي.

خط الوسط: أوربانسكي، زيلينسكي، كابوستكا.

خط الهجوم: بياتيك، ليفاندوفسكي.

 

موعد مباراة البرتغال وبولندا


تنطلق مباراة البرتغال وبولندا ببطولة دوري الأمم الأوروبية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء اليوم السبت، بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة البرتغال وبولندا


تذاع مباراة البرتغال ضد بولندا عبر قناة beIN sports HD1.


ويتطلع المنتخب البرتغالي، بطل النسخة الأولى من البطولة، بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو، لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة، حيث تغلب على كرواتيا واسكتلندا (2-1) بنفس النتيجة وتتصدر بـ 6 نقاط.


في المقابل، يسعى منتخب بولندا، لتحقيق الفوز من أجل تصحيح مساره في البطولة، حيث فاز على اسكتلندا (3-2) وخسر من كرواتيا (0-1)، ويحتل الوصافة بـ 3 نقاط.


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