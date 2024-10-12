دوري الأمم الأوروبية، يستضيف منتخب بولندا نظيره منتخب البرتغال اليوم السبت، بملعب "نارودوي"، في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بالمستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

تشكيل البرتغال المتوقع أمام بولندا في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: نونو مينديش - روبن دياش - جونكالو إيناسيو - ديوجو دالوت

خط الوسط: برناردو سيلفا - فيتينيا - برونو فيرنانديش

خط الهجوم: بيدرو نيتو - كريستيانو رونالدو - رافاييل لياو



موعد مباراة البرتغال وبولندا



تنطلق مباراة البرتغال وبولندا ببطولة دوري الأمم الأوروبية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء اليوم السبت، بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة البرتغال وبولندا



تذاع مباراة البرتغال وبولندا عبر قناة beIN sports HD1.



ويتطلع المنتخب البرتغالي، بطل النسخة الأولى من البطولة، بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو، لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة، حيث تغلب على كرواتيا واسكتلندا (2-1) بنفس النتيجة وتصدرها بـ 6 نقاط.



في المقابل، يسعى منتخب بولندا، لتحقيق الفوز من أجل تصحيح مساره في البطولة، حيث فاز على اسكتلندا (3-2) وخسر من كرواتيا (0-1)، ويحتل الوصافة بـ 3 نقاط.