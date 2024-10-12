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وزير الإسكان يتابع منظومة الصرف الصحى والصناعى بالعاشر من رمضان

شريف الشربيني
شريف الشربيني

 عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة منظومة الصرف الصحى والصناعى بمدينة العاشر من رمضان، والتوسعات الجارى تنفيذها لاستيعاب زيادة تدفقات الصرف الصناعى، نتيجة لتوسعات المناطق الصناعية، وكذا تجارب تشغيل محطة الصرف الصحى بنظام المعالجة الثلاثية، لاستخدام المياه المعالجة فى ري المسطحات الخضراء.


وأكد وزير الإسكان، ضرورة الالتزام الدائم بالمعايير القياسية للتشغيل والصيانة، وإدارة منظومة الصرف الصحى والصناعى بمدينة العاشر من رمضان، وسرعة إنهاء التوسعات اللازمة لاستيعاب حجم الزيادة فى الصرف الصناعى، ودراسة حجم الاحتياجات المستقبلية بما يتلاءم مع توسعات المناطق الصناعية، وزيادة نسب الإشغال والسكن بالمدينة.


حضر الاجتماع، الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والمهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، والمهندس هيثم أحمد، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن.

 

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