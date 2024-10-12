إصابة طالب وشقيقه في تصادم سيارة ودراجة بخارية بسوهاج

شهدت مدينة سوهاج الجديدة حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية أسفر عن إصابة شقيقين بإصابات مختلفة نقلا على إثرها إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات.



مدير الأمن يتلقى إخطارًا بوقوع حادث تصادم يسفر عنه مصابان

تلقى اللواء صبري مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من رئيس مباحث قسم شرطة سوهاج الجديدة بوجود حادث تصادم سيارة قيادة “ محمد خ ا م”، 35 عامًا - موظف ومقيم دائرة القسم مع دراجة بخارية قيادة ”عبد الرحمن ع ك ح" 16 عامًا - طالب، مقيم دائرة القسم وقع الحادث أثناء سير السيارة عكس الاتجاه اصطدمت بالدراجة البخارية بالمواجهة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من قائد الدراجة البخارية “اشتباه نزيف بالمخ“ وشقيقه ”عبد المعز ع ك ح”، 6 سنوات - تلميذ "اشتباه كسر بالفقرات العنقية" وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.

وخلال التحقيقات أفاد قائد السيارة ووالدة المصابين “إكرام ز ع”، 42 عامًا - مدرسة، مقيمة بذات العنوان بمضمون ما سبق وأتهمت الأخيرة قائد السيارة بالتسبب في الحادث، ونفت الشبهة الجنائية.