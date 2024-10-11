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أخبار مصر

في مثل هذا اليوم، استشهاد النقيب رفعت عبد الوهاب قائد أخطر العمليات خلف خطوط العدو الإسرائيلي

حرب أكتوبر، فيتو
حرب أكتوبر، فيتو

أكتوبر تلك الحرب المقدسة التي لم نشبع حتى الآن من قصص وحكايات أبطالها وبرغم مرور 51 عامًا عليها الا ان أكتوبر 1973 تاريخ ملهم لكل الأجيال. 

في مثل هذا اليوم 11 أكتوبر استشهد البطل النقيب رفعت عبد الوهاب عامر نصار أحد أبطال الصعيد الدفعة (54) حربية.

تستعرض فيتو أبرز المعلومات عن البطل الراحل. 


-من قرية المشايعة بحري مركز الغنايم محافظة أسيوط


-قائد السرية الثالثة من الكتيبة 143 صاعقة من المجموعة 145 صاعقة في حرب العاشر من رمضان 1973 

-تعد السرية  الثالثة هي الوحيدة التي نجحت من الكتيبة في الوصول بالهليكوبتر خلف خطوط العدو لمسافة 70 كم في منطقة مضيق سدر (بئر أبو جراد-عين تيسار المالح) جنوب منطقة صدر الحيطان ونفذت السرية كمين ضد لواء مدرع إسرائيلي دفعه الصهاينة من العمق التعبوي للتدخل في المراحل الأولى للعبور وتم إغلاق مضيق سدر.

 

 -نجح البطل مع قادة الفصائل الملازم أول سامي فضل، والملازم أول الشافعي على أحمد، والملازم ضياء يوسف عز الدين والملازم اول احتياط غريب قائد فصيلة الصواريخ المضادة للدبابات في تدمير سرية الحرس الأمامي للواء المدرع الإسرائيلي وتوقف تقدمه وانسحب للخلف.

 استشهد البطل النقيب رفعت وعدد من الرجال وعادت السرية وباقي الكتيبة إلى عيون موسى داخل قواتنا بعد عملية جريئة خلف الخطوط تعتبر من أخطر وأنجح العمليات الخاصة في تاريخ الحروب.

 

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