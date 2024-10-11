بمشاركة وزيرا الخارجية وشؤون المجالس النيابية، افتتاح مهرجان الموسيقى العربية الـ 32

انطلقت فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 32، مساء اليوم على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وبحضور الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، والسفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية والمستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة والدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن السابقة.

افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

قال الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، إن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية يلعب دورًا حيويًّا في تعزيز الهوية والحفاظ على الأصالة.

وأضاف هنو، خلال حفل افتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ 32، أن المهرجان يحتفي بلغتنا الأم، فنحن شعوب نتحدث الموسيقي ونعشق الغناء، مؤكدًا أن الموسيقى بالنسبة للمصريين هي جزء لا يتجزأ من حياتهم اليومية، مشيرًا إلى أن الموسيقى العربية تنفذ إلي الوجدان.

وأشار هنو إلى أن مصر شهدت ولادة العديد من الموسيقيين على مر السنيين، مؤكدًا أن المهرجان يشكل فرصة هامة ليس فقط المطربين بل أيضًا للباحثين للتشاور والتباحث حول الموسيقى لتصبح جسرًا حول العالم ويصبح المهرجان منصة لاكتشاف المواهب.

وكرم وزير الثقافة ١٩ شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والوطن العربي بتسليمهم درع المهرجان وشهادات التقدير وهم "اسم الشاعر حسين السيد (مصر)، اسم الشاعر مأمون الشناوي (مصر)، اسم المطرب والملحن أحمد الحجار، وفناني الخط العربي الدكتور خليفة الشيمي ومحمد حسن أحمد (مصر)، الدكتورة انعام لبيب العميد الأسبق للمعهد العالي للموسيقى العربية (مصر)، الدكتور محمد السيد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية (مصر)، الشاعر إبراهيم عبد الفتاح (مصر)، عازف العود حازم شاهين (مصر)، عازف الكولة عبد الله حلمي (مصر)، الموسيقار ممدوح سيف (السعودية)، الموسيقار خالد بن حمد البوسعيدي (عمان)، الفنان محمد محسن، الموسيقار صلاح الشرنوبي (مصر)، المطرب فؤاد زبادي (المغرب)، المطرب لطفى بوشناق (تونس)، الموسيقار زياد الرحباني (لبنان)، النجم محمد منير، الدكتورة إيناس عبد الدايم (وزير الثقافة الأسبق).