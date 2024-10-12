السبت 12 أكتوبر 2024
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بعد ارتفاع دام لأسبوع.. انخفاض درجات الحرارة الثلاثاء المقبل.. القاهرة تسجل 29 درجة مئوية.. تحذير من الشبورة الكثيفة.. وسقوط أمطار على هذه المدن

حالة الطقس الايام
حالة الطقس الايام المقبلة، فيتو

شهدت البلاد الأسبوع الماضي ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية ليسود طقس حار نهارا معتدل ليلا، وتبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض بدءا من الثلاثاء المقبل بقيم تترواح من 3:4 درجات مئوية.

حالة الطقس بوادي النطرون غدًا السبت 12-10-2024

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا السبت 12-10-2024

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الأيام المقبلة، حيث يسود طقس حار  نهارا  على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة فى أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على مناطق من شمال وسط سيناء ومدن القناة والسواحل الشمالية.

فيما يلي درجات الحرارة خلال الأسبوع:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 34:29

درجة الحرارة الصغرى:22:25

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:27:31

درجة الحرارة الصغرى: 20:21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:32:34

درجة الحرارة الصغرى:23:25

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36:30

درجة الحرارة الصغرى:18:20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:34:38

درجة الحرارة الصغرى: 23:22

حالة الطقس السبت

أعلنت هيئة  الأرصاد الجوية، حالة الطقس  غدا السبت، حيث يسود طقس حار  نهارا  على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة فى أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وو على السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة اول الليل، مائل للبرودة أخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.


حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة غدا على مناطق من مدينتين " حلايب، شلاتين" على فترات متقطعة


وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة


درجات الحرارة غدا

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   23 والعظمى 33

العاصمة الإدارية: الصغرى 22 والعظمى 32

6 أكتوبر: الصغرى 22 والعظمى 32

بنها: الصغرى 23 والعظمى  33

الإسكندرية: الصغرى 21 والعظمى 31

العلمين الجديدة: الصغرى 20 والعظمى 31

مطروح: الصغرى 19 والعظمى 31

سيوة: الصغرى 19   والعظمى 37

كاترين الصغرى 15 والعظمى 28

بورسعيد الصغرى 25 العظمى 29

الزقازيق: الصغرى 23 والعظمى 33

الإسماعيلية الصغرى 21 والعظمى  33

السويس: الصغرى 22 والعظمى 33

شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 34

الغردقة الصغرى 25 والعظمى 34

الفيوم: الصغرى 20 والعظمى 35

بنى سويف الصغرى 19 والعظمى 35

المنيا: الصغرى 19 والعظمى 35

أسيوط الصغرى 20 والعظمى 35

سوهاج الصغرى  20 والعظمى 36

الأقصر الصغرى 21  والعظمى 38

أسوان: الصغرى 23 والعظمى 38

 

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