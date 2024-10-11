السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة غدا السبت 12- 10- 2024 في مصر

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  ودرجات الحرارة، غدا السبت،  و من المتوقع أن  سود طقس حار  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. 

درجات الحرارة غدا  السبت  12-10-2024 في مصر

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة أول الليل،مائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، وعلى السواحل الشمالية.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   23 والعظمى 33

العاصمة الإدارية: الصغرى 22 والعظمى 32

6 أكتوبر: الصغرى 22 والعظمى 32

بنها: الصغرى 23 والعظمى  33

الإسكندرية: الصغرى 21 والعظمى 31

العلمين الجديدة: الصغرى 20 والعظمى 31

مطروح: الصغرى 19 والعظمى 31

سيوة: الصغرى 19   والعظمى 37

كاترين الصغرى 15 والعظمى 28

بورسعيد الصغرى 25 العظمى 29

الزقازيق: الصغرى 23 والعظمى 33

الإسماعيلية الصغرى 21 والعظمى  33

السويس: الصغرى 22 والعظمى 33

شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 34

الغردقة الصغرى 25 والعظمى 34

الفيوم: الصغرى 20 والعظمى 35

بنى سويف الصغرى 19 والعظمى 35

المنيا: الصغرى 19 والعظمى 35

أسيوط الصغرى 20 والعظمى 35

سوهاج الصغرى  20 والعظمى 36

الأقصر الصغرى 21  والعظمى 38

أسوان: الصغرى 23 والعظمى 38

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأرصاد الجوية حالة الطقس العلمين الجديدة هيئة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس حالة الطقس ودرجات الحرارة هيئة الأرصاد شمال الصعيد

مواد متعلقة

الأرصاد الجوية: أمطار خفيفة على هذه المدن غدا

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية غدا علي هذه المناطق

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين، انخفاض درجات الحرارة بدءًا من هذا الموعد

درجات الحرارة غدا السبت 05- 10- 2024 في مصر

أجواء لطيفة وشبورة كثيفة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأسبوع المقبل

تحذير من هذه الظاهرة الجوية غدا السبت

البحوث الفلكية تعلن حدوث انفجار شمسي هو الأكبر في دورة النشاط الحالية

تحذير من الشبورة المائية الكثيفة على هذه الطرق غدا

الأكثر قراءة

ترك بلينكن ينتظره ساعات ويحمل 50 هاتفا غير قابل للتتبع، أسرار عن محمد بن سلمان

بيان رسمي، الزمالك يكشف سبب رحيل إيجاريا قبل استكمال الاختبارات في ميت عقبة

أمن القليوبية يفحص فيديو "نبش المقابر" بالخانكة

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على موريتانيا بتصفيات أمم إفريقيا

من اليمن إلى هرتسليا، عملية نوعية للحوثيين فى قلب إسرائيل (فيديو)

أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

مشادة عنيفة بين لاعبات الأهلي ووداي دجلة بدوري الكرة النسائية (فيديو)

فرص نجاته ضعيفة، تفاصيل إصابة وفيق صفا القيادي البارز في حزب الله

منوعات

المزيد

عجوز تركية تحتفل بزفافها دون وجود عريس

شبهوها بهيروشيما، الحاصلون على نوبل للسلام يتحدثون عن معاناة غزة

مفقود منذ 100 عام، العثور على بقايا جثة متسلق إنجليزي في جبل إيفرست

حدث غير مسبوق، إسرائيل تسمح باستخدام الهواتف المحمولة في يوم عيد الغفران

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة في السوق

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الجمعة 11/10/2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 11/10/2024

أسعار العدس اليوم الجمعة 11- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

4 محاولات لاغتياله لم تنجح.. من هو قائد كتيبة بلاطة الذي أرعب الاحتلال في الضفة قبل استشهاده؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى لُجة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 44 من سورة النمل (فيديو)

تفسير رؤية المانجو الأصفر في المنام وعلاقته بانتهاء الأزمات المادية

شباب حول الرسول، عبدُ الله "ذو البجادَين" "نزل النبي في قبره"

المزيد
الجريدة الرسمية