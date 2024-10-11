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رياضة

الكاميرون يسحق كينيا برباعية بتصفيات أمم إفريقيا

منتخب الكاميرون،فيتو
منتخب الكاميرون،فيتو

فاز  منتخب  الكاميرون علي نظيره كينيا بأربعة أهداف مقابل هدف، في  المباراة التي أقيمت اليوم  بينهما ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والمقرر إقامتها في المغرب.

تفاصيل مباراة الكاميرون وكينيا 

وتقدم أبوبكر لمنتخب الكاميرون في الدقيقة في الدقيقة 8 من ضربة جزاء.

وأضاف مارتين هونجلا منتخب الكاميرون الهدف الثاني في الدقيقة 39

بينما عزز فوز الكاميرون بريان مبيومو في الدقيقة 43

وأحرز هدف كينيا مايكل اولونجا في الدقيقة 41.

وأحرز كريستيان باسوجوج الهدف الرابع في الدقيقة 55.

تشكيل الكاميرون أمام كينيا 

وجاء تشكيل منتخب الكاميرون يضمن كلآ من:

حراسة المرمى: أونانا

الدفاع: تشاتشوا، نجادجي، ووه، تولو.

خط الوسط: باليبا، مبيمو، هونجلا، اجويسا، باسوغوغ.

الهجوم: أبو بكر.


تشكيل منتخب كينيا أمام الكاميرون

بينما جاء تشكيل منتخب كينيا كالتالي:-

ماتاسي، أبيا، أنيمبيا، أونيا، نودني، أوما، أوكوما، أودادا، مارسيلو، أولونجا، اونيجو.

ويتصدر منتخب الكاميرون المجموعة العاشرة برصيد 7 نقاط بفارق بينما جاء  منتخب كينيا في  المركز الثاني  برصيد 4 نقاط.

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