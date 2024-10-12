أي الصدقات أفضل؟ سؤال يتبادر إلي الذهن كلما أراد الإنسان التصدق وتقديم الصدقة التي هي من وجوه الخير ومن أفضل الأعمال، ولتعدد أنواع الصدقة والرغبة في الحصول علي ثوابها كاملا فإن المرء يحتار في اختيار أفضل صدقة.

وبرغم أنه ليس هناك نوعا صدقة - كإطعام الطعام أو غيره- أفضل مطلقًا وأن المفاضلة بين أنواع الصدقة إنما هو بحسب نفعها، وشدة الحاجة إليها، إلا أننا نجيب علي هذا السؤال من خلال الأحاديث النبوية حيث نستعرض معكم بالدليل أفضل الصدقات كما بينتها السنة النبوية.

بالدليل، أفضل الصدقات كما بينتها السنة النبوية

أفضل الصدقات

عد أبو حامد في الإحياء ستا من الصفات التي يجعل الدفع إلى المتصف بها أعظم أجرًا وأكبر مثوبة:

الأولى: أن يطلب الأتقياء المعرضين عن الدنيا المتجردين لتجارة الآخرة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنًا ولا يأكل طعامك إلا تقي. أخرجه أبو داود والترمذي، وذلك لأن التقي يستعين به على التقوى فتكون شريكًا في طاعته بإعانتك إياه.

الصفة الثانية: أن يكون من أهل العلم خاصة فإن ذلك إعانة له على العلم، والعلم أشرف العبادات مهما صحت فيه النية.

الصفة الثالثة: أن يكون صادقًا في تقواه وعلمه بالتوحيد وتوحيده أنه إذا أخذ العطاء حمد الله عز وجل وشكره ورأى أن النعمة منه ولم ينظر إلى واسطة فهذا هو أشكر العباد لله سبحانه وهو أن يرى أن النعمة كلها منه.

الصفة الرابعة: أن يكون مستترًا مخفيًا حاجته لا يكثر البث والشكوى، أو يكون من أهل المروءة ممن ذهبت نعمته وبقيت عادته فهو يتعيش في جلباب التجمل، قال الله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا.

الصفة الخامسة: أن يكون معيلا أو محبوسا بمرض أو بسبب من الأسباب فيوجد فيه معنى قوله عز وجل: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله أي حبسوا في طريق الآخرة بعيلة أو ضيق معيشة أو إصلاح قلب لا يستطيعون ضربا في الأرض لأنهم مقصوصو الجناح مقيدو الأطراف، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الأهل حظين من الفيء، ويعطي العزب حظا كما في سنن أبي داود.

الصفة السادسة: أن يكون من الأقارب وذوي الأرحام فتكون صدقة وصلة رحم، وفي صلة الرحم من الثواب ما لا يحصى، وفي الحديث: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. أخرجه الترمذي.

قال الغزالي: هذه هي الصفات المطلوبة، وفي كل صفة درجات فينبغي أن يطلب أعلاها، فإن وجد من جمع جملة من هذه الصفات فهي الذخيرة الكبرى والغنيمة العظمى.

والصدقة كذلك في مصالح المسلمين العامة، كبناء المساجد حيث احتيج إليها، والإنفاق في باب الجهاد في سبيل الله تعالى له من الأجر ما لا يعلمه إلا الله، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ* تؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونّ {10-11}.

(خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى..)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرًا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه..

بالدليل، أفضل الصدقات كما بينتها السنة النبوية

إطعام الطعام من أفضل الصدقات

إطعام الطعام جعله الله في كتابه من الأسباب الموجبة للجنة ونعيمها، قال الله عز وجل: (ويُطعِمون الطعامَ على حبِّه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا) إلى قوله: (وسقاهم ربُّهم شرابًا طَهُورًا)، فوصف فاكهتهم وشرابهم جزاءً لإطعامهم الطعام، وفي الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي قال: "أيما مؤمن أطعم مؤمنًا على جوع، أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقى مؤمنًا على ظمأٍ، سقاه الله من الرحيق المختوم".

وفي المسند، والترمذي عن علي عن النبي قال: "إن في الجنة غرفًا يُرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها". قالوا: لمن هي -يا رسول الله-؟ قال: "لمن أطعم الطعام، وأطاب الكلام، وصلّى بالليل والناس نيام". وفي حديث عبد الله بن سلام الذي خرجه أهل السنن أنه سمع النبي أول قدومه المدينة يقول: "أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصِلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام".

وفي حديث عبادة عن النبي أنه سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: "إيمان بالله، وجهاد في سبيله، وحج مبرور، وأهون من ذلك: إطعام الطعام، ولين الكلام". خرّجه الإمام أحمد.

الصدقة علي الأهل والأولاد من أفضل الصدقات

وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في في امرأتك.

وعن ثوبان -مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل: دينار ينفقه على عياله: ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله: ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. رواه مسلم.

فعَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: « ‌أَفْضَلُ ‌دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ، ثُمَّ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ يُعِفُّهُمْ، أَوْ يَنْفَعُهُمُ اللهُ بِهِ وَيُغْنِيهِمْ.» رواه مسلم.

أفضل الصدقة على القريب الكاشح

أخرج الإمام أحمد والدارمي عن حكيم بن حزام ، ولفظه: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصدقات أيها أفضل؟ قال: على ذي الرحم الكاشح. وقد صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط . وأما عن معناه، فهو أن أفضل ما يتصدق به المرء هو ما يتصدق به على قريبه الذي يعاديه ويضمر ذلك، لأن في هذه الصدقة الجمع بين صلة الرحم وترغيم الشيطان، فالكاشح -كما في "لسان العرب-: العدو الذي يضمر عداوته ويطوي عليها كشحه أي باطنه.

أفضل الصدقات عن الميت:

صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم، قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء.

ولذلك فإن من أفضل ما تتصدق به عن الميت هو توفير الماء بحفر بئر أو ما أشبه ذلك في الأماكن الفقيرة التي يحتاج أهلها إلى الماء كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم سعدا رضي الله عنه فقد كانت سقايته معروفة بالمدينة كما روى الإمام أحمد وغيره.