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رياضة

شاهد هدفي منتخب مصر في شباك موريتانيا

منتخب مصر الاول لكرة
منتخب مصر الاول لكرة القدم، فيتو

يتقدم منتخب مصر علي نظيره موريتانيا بهدفين دون رد في اللقاء الذي يجمع بينهم اليوم علي استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب. 

سجل محمود تريزيجيه الهدف الأول لـ منتخب مصر أمام موريتانيا في الدقيقة 69، فيما أضاف صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 79. 

وفي الدقيقة الخامسة سدد محمد صلاح كرة قوية لتصطدم بالقائم الأيسر لمرمي الضيوف. 

وعند حلول الدقيقة السادسة سدد منتخب موريتانيا كرة مباغته مرت بجوار مرمي الشناوي. 

وسدد زيزو كرة خادعة في الدقيقة 7 أخرجها حارس مرمي موريتانيا بأطراف أصابعة إلي ركلة ركنية  . 

وتصدي حارس الضيوف لتسديدة أحمد زيزو ليحافظ علي التعادل لمتنتخب بلادة في الدقيقة 28.

وحاول لاعبي منتخب مصر قبل نهاية الشوط الأول تسجيل هدف التقدم بعد محالاوت هجومية عديدة لكن لك تكلل بالنجاح. 

 

تشكيل منتخب مصر أمام موريتانيا 


حراسة المرمي: محمد الشناوي 
خط الدفاع: أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد حمدي 
خط السوط: مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو
خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، عمر مرموش

البدلاء: 
محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - ناصر ماهر - محمود صابر - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أسامة فيصل - مصطفي محمد

 

تشكيل منتخب موريتانيا أمام مصر 

 

ماذا يحتاج المنتخب لحجز تذكرة التأهل إلى أمم إفريقيا 

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز في المواجهة التي ستجمع بينه وبين موريتانيا ليرتفع رصيد الفراعنة إلى 9 نقاط ليحافظ على صدارته المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، ويصبح الترتيب كالتالي حال تفوقت كتيبة حسام حسن:-

-مصر..9 نقاط.

-موريتانيا.. 3 نقاط.

- كاب فيردي.. 3 نقاط.

- بوتسوانا.. 3 نقاط.

فوز الفراعنة الليلة، سيؤهل كتيبة حسام حسن إلى كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب دون النظر إلى الجولات الـ3 الأخرى المتبقية، حتى في حالة الخسارة بالمواجهات المقبلة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا

ومن المقرر نقل مباراتي الذهاب والإياب أمام منتخب موريتانيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات تصفيات أمم إفريقيا.

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