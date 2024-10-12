اليوم، أولى جلسات محاكمة سيدة وزوجها و3 من أشقائه بتهمة قتل جارهم بأوسيم

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم، أولى جلسات محاكمة سيدة وزوجها و3 من أشقائه، بتهمة قتل جارهم مندوب مبيعات حال دفاعه عن والدته بسبب مشاكل جيره بينهما، في جلسة 12 أكتوبر الجاري.

وكان المحامي العام لنيابة شمال الجيزة الكلية، أحال سيدة وزوجها و3 أشقائه إلى محكمة الجنايات العاجلة، لاتهامهم بقتل جارهم "أحمد العاطفي" أمام والدته طعنًا بسلاح أبيض، حال دفاعه عن والدته.

وجهت النيابة العامة في تحقيقات القضية التي حملت رقم 10070 لسنة 2024 جنايات أوسيم، 3 تهم للمتهمين الخمسة "أحمد ع" و"مصطفى ع" و"محمد ع" و"عبد العليم ي" و"أرزاق ح"؛ قتل المجني عليه "أحمد أ" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والاشتراك جميعًا بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل نتيجة خلافات جيرة سابقة مع والدته، وإحراز سلاح أبيض بدون ترخيص.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الخلافات بين الطرفين بدأت حينما اشترى المجني عليه منزله الذي يعيش فيه رفقة والدته من أحد عمومة المتهمين الذي رفض بيعه للمتهمين، الأمر الذي أثار غضب المتهمين تجاه جارهم مهددين والدته: "هنحرق قلبك عليه".

وأوضحت التحقيقات أن الخلافات تجددت بين المجني عليه "أحمد" وجيرانه "عائلة البوشي" كون أن والدة الأول قامت برش مياه أمام منزلها في الشارع، على إثر ذلك نشبت مشادة كلامية بين الجيران، حينها قاموا المتهمين جميعًا بالتعدي على والدة "أحمد"، وحال تدخله لفض العراك بينهما كالوا المجني عليه أمام والدته بسلاح أبيض في الصدر أوقعه قتيلًا قبل إسعافه.

وثبت من التقرير الطبي المبدئي الظاهري الموقع على الجثمان أن المجني عليه "أحمد" أصيب بجرح قطعي نافذ بالصدر من الناحية اليسرى، وكذا كدمات بالوجه نتيجة تعدي عليه بجسم صلب ـ سلاح أبيض ـ أودي بحياته، عقب وصوله للمستشفى.

بدورها ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الخمسة، وأحالتهم إلى النيابة لإجراء التحقيق معهم والتي من شأنها أصدرت القرار السابق.