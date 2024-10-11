التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها صعقا بالكهرباء في البدرشين
أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها صعقًا بالكهرباء داخل منزل بمركز البدرشين جنوب الجيزة.
مصرع سيدة صعقا بالكهرباء
وتلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال المستشفى المركزي جثة ثلاثينية.
وكشفت معاينة الرائد أحمد يحيى رئيس مباحث البدرشين إلى أن "سمر. ر." 35 سنة لقت مصرعها إثر تعرضها لصعق كهربي بمنزلها بقرية ميت رهينة.
وأودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.
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