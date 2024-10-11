السبت 12 أكتوبر 2024
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حوادث

قرارات النيابة لكشف غموض إصابة شاب بطلق ناري بالصف

طلق ناري، فيتو
طلق ناري، فيتو

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في إصابة شاب بطلق ناري بالصف، لكشف غموض الحادث والتعرف على هوية مرتكب الجريمة.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وإعداد تقرير وافي بما جاء بها للاستفادة منها في مجرى التحريات. 

كما أمرت باستدعاء شهود العيان في الحادث للاستماع لأقوالهم، وكلفت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا لسماع أقواله.

إصابة شاب بطلق ناري بالصف

البداية عندما تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب بلاغا يفيد باصابة شاب بطلق ناري بالصف.

وتكثف الأجهزة الأمنية التحريات تحت إشراف العقيد محمد العشري مفتش مباحث الصف وأطفيح للقبض علي مطلق رصاصة باتجاه شاب إصابته، وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. 

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نيابة الجيزة اصابة شاب بطلق الادارة العامة لمباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة

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