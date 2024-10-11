محافظ قنا يكلف السكرتير المساعد بمتابعة ملف التصالح في مخالفات البناء

كلف الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد بمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء بمدن ومراكز المحافظة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء الوحدات المحلية من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

تذليل كافة العقبات بقنا

وخلال الاجتماع نقل السكرتير العام المساعد، توجيهات محافظ قنا، لرؤساء الوحدات المحلية بضرورة الإستمرار فى تذليل كافة العقبات أمام المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح وسرعة إنهاء إجراءات استخراج شهادة البيانات، مع تكليف العاملين بالمنظومة بتسخير الإمكانيات لنهو ملفاتهم، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بشأن الإجراءات الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء طبقًا لقانون 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية للتيسير على المواطنين، وتقنين أوضاعهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم.

مناشدة المواطنين بقنا

وتناشد محافظة قنا، المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام 2019 وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج 3 بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال إجراءات طلبات التصالح القديمة وتقنين أوضاعهم طبقا للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد للحفاظ على حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.