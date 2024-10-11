الجمعة 11 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إسلام البحيري في قفص الاتهام غدا أمام محكمة أكتوبر، ما القصة؟

اسلام البحيري
اسلام البحيري

تنظر محكمة جنح أكتوبر، غدا السبت، أولى جلسات محاكمة إسلام بحيري في اتهامه في قضية شيك دون رصيد في أكتوبر، وتليها 3 جلسات أخرى متعاقبة، في 14 أكتوبر ثم 19 أكتوبر وأخيرًا 21 أكتوبر، وجميعها أحكام صادرة ضده في أكتوبر.

 

وكشف مصدر قضائي أن إسلام بحيري لديه 4 أحكام غيابية صادرة ضده بالحبس 3 سنوات شيكات بدون رصيد جنح أول أكتوبر والأحكام صادرة في أعوام 2021 و2022 بإجمالي 2.5 مليون جنيه.

 

وتقدم إسلام بحيري بمعارضة أخرى في نيابة العجوزة على أحكام أخرى صادرة ضده في عام 2024 شيك بدون رصيد جنح العجوزة، وصادر أيضًا فيها حكم بالسجن 3 سنوات.

 

تأجيل محاكمة إسلام البحيري في مدينة نصر

 

وفي وقت سابق، قررت محكمة جنح مدينة نصر تأجيل معارضة إسلام البحيرى فى قضية شيكات بدون رصيد إلى جلسة 16 أكتوبر المقبل.

 

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على إسلام بحيري، بتهمة إصدار شيكات دون رصيد، وتنفيذ 6 أحكام ضده في القضايا الجنائية.

وقال مصدر أمنى إن عملية القبض على إسلام البحيري، تمت فجرًا، وذلك لتنفيذ أحكام قضائية في 6 قضايا شيكات بدون رصيد.

وأضاف المصدر، أنه تم القبض على إسلام البحيري وترحيله لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ الأحكام حتى قيام دفاع المتهم بالمعارضة في الأحكام.

 

يذكر أن آخر البلاغات ضد البحيري كانت بلاغ يتهمه بالنصب على إحدى السيدات، الأسبوع الماضي، وأفادت التحريات المُجراة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوى، مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، بأن مقدمة البلاغ سيدة أعمال لديها استثمارات متعددة في أحد البلاد العربية، وإزاء إقناع «بحيرى» لها بقدرته على استثمار أموال لها حولت له مبلغا ماليا منذ عامين، ولم يرده لها حتى الآن، إذ أوضحت الشاكية أنها حولت الأموال من حسابها بأحد البنوك على حساب المشكو في حقه، ليستثمر لها في البورصة المصرية.

 

وبالعرض على اللواء سامح الحميلى، مدير أمن الجيزة، وجه بتكثيف التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوداث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جنح مدينة نصر جنح العجوزة قضية شيكات بدون رصيد محكمة جنح مدينة نصر محكمة جنح أكتوبر معارضة إسلام البحيرى نيابة العجوزة

الأكثر قراءة

ترك بلينكن ينتظره ساعات ويحمل 50 هاتفا غير قابل للتتبع، أسرار عن محمد بن سلمان

بيان رسمي، الزمالك يكشف سبب رحيل إيجاريا قبل استكمال الاختبارات في ميت عقبة

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين، انخفاض درجات الحرارة بدءًا من هذا الموعد

تريزيجيه يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر أمام موريتانيا (صور)

مشادة عنيفة بين لاعبات الأهلي ووداي دجلة بدوري الكرة النسائية (فيديو)

التشخيص المبدئي لإصابة محمد عبد المنعم في لقاء المنتخب وموريتانيا

سمحت له يتجوز أربعة، مها أحمد تكشف لـ"فيتو"حقيقة زواج مجدي كامل للمرة الثانية

سبقته نانسي عجرم، حسين الجسمي يصدم الجمهور بعد ظهوره مع مدون إسرائيلي بدبي (صور)

منوعات

المزيد

شبهوها بهيروشيما، الحاصلون على نوبل للسلام يتحدثون عن معاناة غزة

مفقود منذ 100 عام، العثور على بقايا جثة متسلق إنجليزي في جبل إيفرست

حدث غير مسبوق، إسرائيل تسمح باستخدام الهواتف المحمولة في يوم عيد الغفران

دراسة تحدد فوائد كبيرة لشرب الماء عند الاستيقاظ

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة

تبدأ من 100 جنيه، أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير للمواطنين

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح السوري بـ 80 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

4 محاولات لاغتياله لم تنجح.. من هو قائد كتيبة بلاطة الذي أرعب الاحتلال في الضفة قبل استشهاده؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المانجو الأصفر في المنام وعلاقته بانتهاء الأزمات المادية

شباب حول الرسول، عبدُ الله "ذو البجادَين" "نزل النبي في قبره"

تفسير حلم جمع القطن فى المنام وعلاقته بالرزق الوفير والمال الكثير

المزيد
الجريدة الرسمية